Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:47, 25 марта 2026

Над Черным морем обнаружили шведский самолет-разведчик

Виктория Кондратьева

Фото: Tami Chappell / Reuters

Разведывательный самолет военно-воздушных сил Швеции совершил полет над Черным морем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полетные данные.

По данным агентства, самолет-разведчик Gulfstream IV поднялся в воздух с авиабазы шведских военно-воздушных сил в Линчепинге около 9 утра по московскому времени и достиг берега Черного моря приблизительно спустя два часа двадцать минут. Затем он начал летать к западу от берегов Румынии и Черногории по траектории петли.

В конце февраля британский самолет-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint совершил полет над Черным морем в районе Крыма.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok