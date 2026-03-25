Назначен заместитель генпрокурора России

Путин назначил заместителем генпрокурора России Виктора Мельника

Президент России Владимир Путин назначил Виктора Мельника на должность заместителя генпрокурора России. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Мельника освободили от занимаемой ранее должности, сказано в указе.

С декабря 2021 года Виктор Мельник был прокурором Санкт-Петербурга. Трудовую деятельность он начал в 2001 году в этой же прокуратуре. Мельник награжден медалью Министерства обороны России «Адмирал Флота Советского Союза С.Г. Горшков», именным огнестрельным оружием и другим.

Ранее Путин утвердил в Вооруженных силах России День военно-политических органов.