Назначен заместитель генпрокурора России

Президент России Владимир Путин назначил Виктора Мельника на должность заместителя генпрокурора России. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Мельника освободили от занимаемой ранее должности, сказано в указе.
С декабря 2021 года Виктор Мельник был прокурором Санкт-Петербурга. Трудовую деятельность он начал в 2001 году в этой же прокуратуре. Мельник награжден медалью Министерства обороны России «Адмирал Флота Советского Союза С.Г. Горшков», именным огнестрельным оружием и другим.
Ранее Путин утвердил в Вооруженных силах России День военно-политических органов.