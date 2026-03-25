06:33, 25 марта 2026

Низкий уровень одного микроэлемента связали с риском смерти при деменции

Front Nutr: Дефицит цинка повышает риск смерти и осложнений при деменции
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Tero Vesalainen / Shutterstock / Fotodom

Дефицит цинка может быть связан с более высоким риском смерти и тяжелых осложнений у пациентов с деменцией. К такому выводу пришли исследователи, чья работа опубликована в Frontiers in Nutrition.

В исследование включили взрослых пациентов с деменцией, у которых был измерен уровень цинка в крови. После сопоставления групп ученые сравнили 1241 человека с дефицитом цинка и столько же пациентов с нормальными показателями. Оказалось, что в течение года смертность в группе дефицита была выше — 10,1 процента против 6,8 процента. В целом риск смерти у таких пациентов был повышен на 54 процента.

Кроме того, дефицит цинка был связан с более высокой вероятностью сепсиса, госпитализации в реанимацию, инфекций мочевыводящих путей и повышенного уровня С-реактивного белка — маркера воспаления. При особенно выраженном дефиците связь становилась еще сильнее: риск смерти возрастал на 85 процентов, а риск сепсиса — почти втрое.

Авторы отмечают, что цинк играет важную роль в иммунной защите, противовоспалительных реакциях и антиоксидантной защите организма. При этом исследование было наблюдательным, поэтому оно не доказывает, что именно нехватка цинка напрямую ухудшает прогноз. Тем не менее уровень этого микроэлемента может быть важным маркером состояния пациентов с деменцией и помочь выделять группу повышенного риска.

Ранее ученые выяснили, что воздействие загрязненного воздуха повышает риск болезни Альцгеймера.

