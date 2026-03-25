Объем средств россиян в банках вырос

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:14, 25 марта 2026Экономика

ЦБ: Совокупный объем средств россиян в банках увеличился на 1,9 % в феврале
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

По итогам февраля 2026 года совокупный объем средств россиян в банках увеличился на 1,9 процента после сезонного спада в январе. Об этом сообщается в ежемесячном обзоре Центробанка (ЦБ).

К концу последнего зимнего месяца суммарный объем хранимых в банках средств населения вырос на 1,2 триллиона рублей. Совокупный размер рублевых вкладов за отчетный период увеличился на 2,2 процента, или на 1,4 триллиона.

Схожая динамика наблюдалась и в сегменте срочных вкладов, отметили в регуляторе. Суммарный размер последних вырос на 1,3 процента, или на 600 миллиардов рублей. В ЦБ объяснили подобную тенденцию сохранением выгодных ставок по такого рода банковским продуктам.

Несмотря на затяжное снижение ключевой ставки вклады и депозиты будут оставаться для россиян выгодными еще долгое время, отмечал ранее старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин. Доходность по ним, пояснял он, начнет заметно падать только после того, как ставка ЦБ станет однозначной. Согласно ожиданиям регулятора, это произойдет не раньше следующего года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok