Объем средств россиян в банках вырос

ЦБ: Совокупный объем средств россиян в банках увеличился на 1,9 % в феврале

По итогам февраля 2026 года совокупный объем средств россиян в банках увеличился на 1,9 процента после сезонного спада в январе. Об этом сообщается в ежемесячном обзоре Центробанка (ЦБ).

К концу последнего зимнего месяца суммарный объем хранимых в банках средств населения вырос на 1,2 триллиона рублей. Совокупный размер рублевых вкладов за отчетный период увеличился на 2,2 процента, или на 1,4 триллиона.

Схожая динамика наблюдалась и в сегменте срочных вкладов, отметили в регуляторе. Суммарный размер последних вырос на 1,3 процента, или на 600 миллиардов рублей. В ЦБ объяснили подобную тенденцию сохранением выгодных ставок по такого рода банковским продуктам.

Несмотря на затяжное снижение ключевой ставки вклады и депозиты будут оставаться для россиян выгодными еще долгое время, отмечал ранее старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин. Доходность по ним, пояснял он, начнет заметно падать только после того, как ставка ЦБ станет однозначной. Согласно ожиданиям регулятора, это произойдет не раньше следующего года.