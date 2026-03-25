20:21, 25 марта 2026

Обстановку в развалившемся на части самолете в США описали фразой «там царил полный хаос»

Зарина Дзагоева
Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Пассажиры описали обстановку в развалившемся на части самолете Air Canada в аэропорту Нью-Йорка, США, фразой «там царил полный хаос». Об этом сообщает CNN.

«Там царил полный хаос. За этот короткий промежуток времени все застыли и стали кричать», — рассказал один из пассажиров, Джек Кабот, о столкновении лайнера с пожарной машиной в аэропорту Ла-Гуардия.

Известно, что после случившегося путешественники не услышали никаких указаний от членов экипажа и решили выбраться самостоятельно через аварийный выход. Десятки из них получили травмы.

Ранее сообщалось, что стюардесса выпала из самолета и чудом осталась в живых.

Авария произошла около 23:40 22 марта. Самолет только осуществил посадку и ехал по взлетно-посадочной полосе со скоростью 48 километров в час, перед тем как произошло столкновение. Два пилота не выжили.

