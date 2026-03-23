Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:37, 23 марта 2026

Самолет на большой скорости врезался в пожарную машину в аэропорту и попал на видео

NBC News: Пилоты не выжили после столкновения самолета с пожарной машиной в США
Елизавета Гринберг (редактор)

Пассажирский самолет авиакомпании Air Canada на большой скорости врезался в пожарную машину в аэропорту Нью-Йорка (США) и попал на видео. Кадры публикует телеканал NBC News.

Инцидент произошел около 23:40 22 марта в аэропорту Ла-Гуардия. По имеющейся информации, самолет только осуществил посадку и ехал по взлетно-посадочной полосе со скоростью 48 километров в час перед тем, как произошло столкновение. На кадрах видно, что лайнер упал на хвост, а его носовая часть была сильно повреждена.

Известно, что два пилота не выжили в результате произошедшего. Двух полицейских доставили в больницу со сломанными конечностями, они находятся в стабильном состоянии. Всего на борту находилось 72 пассажира и четыре члена экипажа. Аэропорт приостановил работу.

Ранее пассажирский самолет едва не столкнулся с истребителем в США. Инцидент произошел с лайнером, летевшим из Бербанка в Лас-Вегас.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали один из крупнейших российских нефтеналивных портов десятками дронов. Что об этом известно?

    Объявлены цены на маломощный седан Geely в России

    Китай выступил с предупреждением об Иране

    Самолет на большой скорости врезался в пожарную машину в аэропорту и попал на видео

    Раскрыты детали атаки ВСУ на один из крупнейших нефтеналивных портов России

    Заблокированный Ормузский пролив удалось преодолеть «зомби-танкеру»

    Определена идеальная для долгих отношений разница в возрасте

    Названы бенефициары отключения интернета в центре Москвы

    Появились подробности о пребывании критиковавшего СВО юриста в психбольнице

    Иран уничтожил американскую систему Patriot на авиабазе США в Бахрейне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok