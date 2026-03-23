Самолет на большой скорости врезался в пожарную машину в аэропорту и попал на видео

NBC News: Пилоты не выжили после столкновения самолета с пожарной машиной в США

Пассажирский самолет авиакомпании Air Canada на большой скорости врезался в пожарную машину в аэропорту Нью-Йорка (США) и попал на видео. Кадры публикует телеканал NBC News.

Инцидент произошел около 23:40 22 марта в аэропорту Ла-Гуардия. По имеющейся информации, самолет только осуществил посадку и ехал по взлетно-посадочной полосе со скоростью 48 километров в час перед тем, как произошло столкновение. На кадрах видно, что лайнер упал на хвост, а его носовая часть была сильно повреждена.

Известно, что два пилота не выжили в результате произошедшего. Двух полицейских доставили в больницу со сломанными конечностями, они находятся в стабильном состоянии. Всего на борту находилось 72 пассажира и четыре члена экипажа. Аэропорт приостановил работу.

