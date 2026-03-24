Путешествия
18:35, 24 марта 2026Путешествия

Стюардесса выпала из развалившегося на части пассажирского самолета в США и чудом выжила

PYOK: Стюардесса Air Canada выпала из развалившегося самолета в Нью-Йорке
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Стюардесса авиакомпании Air Canada выпала из развалившегося на части в Нью-Йорке, США, пассажирского самолета и чудом осталась в живых. Об этом сообщает PYOK.

По данным издания, бортпроводница сидела на своем месте прямо за кабиной пилотов и была пристегнута. После того как самолет столкнулся с пожарной машиной в аэропорту Ла-Гуардия, вся передняя часть лайнера была уничтожена, а стюардесса вместе с креслом оказалась в 100 метрах от воздушного судна.

Ее нашли спасатели — женщина получила множество травм и переломов. Пострадавшую доставили в больницу, планируется операция.

Авария произошла около 23:40 22 марта. Самолет только осуществил посадку и ехал по взлетно-посадочной полосе со скоростью 48 километров в час, перед тем как произошло столкновение. Два пилота не выжили.

