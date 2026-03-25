Пленный боец ВСУ оказался на передовой с вырезанными кишками и пластиной в суставе

Пленный украинский военнослужащий Николай Журба рассказал, что попал на передовую, несмотря на вырезанную из-за перитонита часть кишки, пробитое легкое и оторванную в аварии ногу. Об этом пишет РИА Новости.

Журба рассказал, что ему вырезали 40 сантиметров кишки. В аварии ему оторвало ногу, но сустав остался.

«Титановая пластина стоит вот так вот клюшкой, восемь саморезов», — уточнил военнослужащий.

По словам пленного, в феврале 2025 года его из военкомата направили в Хорошевку. Там ему сказали, что он будет служить в тылу, но через время отправили на передовую в Сумскую область.

Ранее пленный украинский военнослужащий рассказал, что сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) принудительно мобилизуют рабочих, инвалидов и бездомных, а также тех, кто не может откупиться.