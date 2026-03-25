Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:10, 25 марта 2026

Пленный боец ВСУ оказался на передовой с вырезанными кишками и пластиной в суставе

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Пленный украинский военнослужащий Николай Журба рассказал, что попал на передовую, несмотря на вырезанную из-за перитонита часть кишки, пробитое легкое и оторванную в аварии ногу. Об этом пишет РИА Новости.

Журба рассказал, что ему вырезали 40 сантиметров кишки. В аварии ему оторвало ногу, но сустав остался.

«Титановая пластина стоит вот так вот клюшкой, восемь саморезов», — уточнил военнослужащий.

По словам пленного, в феврале 2025 года его из военкомата направили в Хорошевку. Там ему сказали, что он будет служить в тылу, но через время отправили на передовую в Сумскую область.

Ранее пленный украинский военнослужащий рассказал, что сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) принудительно мобилизуют рабочих, инвалидов и бездомных, а также тех, кто не может откупиться.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok