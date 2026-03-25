Одна страна сообщила о готовности увеличить завоз мигрантов в Россию

МИД Индии сообщил о готовности граждан страны активнее ехать в Россию на работу

Индия готова увеличить количество трудовых мигрантов в Россию, к такому направлению в стране имеется большой интерес. Об этом рассказал глава департамента по вопросам миграционной политики и социального обеспечения индийского МИД Прашант Пизе, передает РИА Новости.

По его словам, объем миграции полностью зависит от спроса российских работодателей, а индийская сторона готова устранять пробелы в квалификации кадров.

«Если возникнет потребность в специалистах разных областей, мы сможем направить к вам нужных людей», — подчеркнул дипломат, отметив, что в Индии имеется немало талантливых специалистов и институтов профессиональной подготовки. Более того, страна развивает институты, специально предназначенные для зарубежных рынков.

Меморандум о мобильности рабочей силы, то есть привлечении трудовых мигрантов, стал одним из документов, подписанных во время визита президента России Владимира Путина в Индию в декабре прошлого года.

Ранее посол России в Шри-Ланке Леван Джагарян рассказал о начале трудовой миграции из этой страны. По его словам, с учетом организационных трудностей пока ожидать большого притока рабочей силы не приходится, тем более что часть рабочих столкнулась с невыплатой зарплаты в Псковской области.