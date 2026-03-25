Помощник Путина рассказал о тексте мирного соглашения по Украине

Помощник президента Ушаков: Текст соглашения по Украине никто не готовил

Текст мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине никто пока не готовил и не согласовывал с Москвой. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, его цитирует ТАСС.

«Мы об этом ничего не знаем, потому что текст соглашения никто, по-моему, не готовил. По крайней мере с нами никто не согласовывал и не обсуждал», — сказал чиновник, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон близок к урегулированию российско-украинского конфликта.

Депутат Госдумы Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру» отметил, что заявление Трампа кажется преждевременным.