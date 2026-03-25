12:23, 25 марта 2026РоссияЭксклюзив

В России ответили на слова Трампа о приближении соглашения по Украине

Депутат Чепа: Заявление Трампа о близости соглашения по Украине преждевременно
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Evan Vucci / Reuters

Заявление президента США Дональда Трампа о приближении соглашения по мирному урегулированию украинского конфликта и встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на данный момент преждевременно, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Трамп по-прежнему пытается убедить Зеленского в необходимости оставить Донбасс. Но, к сожалению, позиция украинского лидера на текущее время совершенно другая. Поэтому заявление Трампа о близости урегулирования и встрече президентов кажется преждевременным», — сказал политик.

Он также добавил, что на данный момент не может разделить оптимизм американского лидера по урегулированию противостояния.

Ранее Трамп оценил близость заключения соглашения между Россией и Украиной, заявив, что Соединенные Штаты близки к этому.

До этого Путин раскрыл процент контролируемых Украиной территорий в ДНР. По его словам, речь идет примерно о 15 процентах земель.

