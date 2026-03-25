РИА Новости: Попавший под санкции ЕС журналист Боке хочет жить в России

Французский журналист Адриан Боке, попавший в санкционный список Европейского союза (ЕС) заявил, что хочет жить и работать в России. Об этом он рассказал РИА Новости.

«Я горжусь тем, что я получил российский паспорт», — отметил он. Собеседник агентства также выразил опасения за безопасность своих близких, оставшихся во Франции. По словам Боке, его родители и дочь также готовы переехать, однако в настоящее время не может из-за замороженных счетов.

Журналист допустил, что мог бы в будущем вернуться во Францию. Однако подчеркнул, что это может произойти при другом правительстве, поскольку при действующем президенте Эммануэле Макроне это невозможно.

Адриан Боке родился во Франции, в 2023 году получил гражданство России. Он посещал Донбасс в качестве волонтера и освещал происходящие там события. Как сообщал журналист, полиция Франции устроила ему жесткие пытки из-за репортажей о применении французского оружия Вооруженными силами Украины (ВСУ) против мирных жителей. 16 марта текущего года ЕС ввел против Боке санкции.