06:48, 25 марта 2026Интернет и СМИ

Попавший под санкции ЕС французский журналист захотел жить и работать в России

Марина Совина
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Французский журналист Адриан Боке, попавший в санкционный список Европейского союза (ЕС) заявил, что хочет жить и работать в России. Об этом он рассказал РИА Новости.

«Я горжусь тем, что я получил российский паспорт», — отметил он. Собеседник агентства также выразил опасения за безопасность своих близких, оставшихся во Франции. По словам Боке, его родители и дочь также готовы переехать, однако в настоящее время не может из-за замороженных счетов.

Журналист допустил, что мог бы в будущем вернуться во Францию. Однако подчеркнул, что это может произойти при другом правительстве, поскольку при действующем президенте Эммануэле Макроне это невозможно.

Адриан Боке родился во Франции, в 2023 году получил гражданство России. Он посещал Донбасс в качестве волонтера и освещал происходящие там события. Как сообщал журналист, полиция Франции устроила ему жесткие пытки из-за репортажей о применении французского оружия Вооруженными силами Украины (ВСУ) против мирных жителей. 16 марта текущего года ЕС ввел против Боке санкции.

    Последние новости

    ВСУ атаковали несколько регионов России. В Ленобласти загорелся порт Усть-Луга, в Белгороде начались перебои со светом и водой

    В Ленобласти начался пожар после атаки ВСУ

    Попавший под санкции ЕС французский журналист захотел жить и работать в России

    Командир корпуса ВСУ лег в больницу ради увольнения из армии перед проверкой Генштаба

    Госслужащих обязали пересесть на автобусы в одной стране

    Низкий уровень одного микроэлемента связали с риском смерти при деменции

    В Иране усомнились в предложении США о проведении переговоров

    Стало известно об охоте украинских властей на российских волонтеров

    Экс-премьер Украины назвал ответственных за постконфликтное устройство мира

    В международном аэропорту Кувейта начался пожар после атаки беспилотников

    Все новости
