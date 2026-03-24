Журналиста Боке жестоко пытали во Франции из-за правдивых репортажей с Донбасса

Журналист из Франции Адриан Боке в беседе с РИА Новости рассказал о жестоких пытках, которые устроила ему полиция его же страны после возвращения с Донбасса. Причиной стали правдивые репортажи о применении французского оружия Вооруженными силами Украины (ВСУ) против мирных жителей.

Боке отметил, что вскоре после начала специальной военной операции он отправился на Донбасс, и чуть было не умер там уже на следующий день от удара ВСУ.

«Когда я через время вернулся на место обстрела, я спустился в кратер, взял кусок, оставшийся от снаряда, и понял, что это был французский снаряд, я понял это по серийному номеру. Я снял доказательство того, что французское оружие используется для того, чтобы убивать мирных жителей — тогда погибли восемь гражданских», — вспоминает журналист.

В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон в то время утверждал, что переданное Украине оружие используется только для обороны, а не для атаки.

Боке успел выпустить не менее 40 репортажей об использованном ВСУ оружии, а также об убийстве украинскими войсками мирных жителей России.

После приезда на родину — во Францию, спустя три дня журналиста арестовала полиция.

«Меня посадили в тюрьму, меня пытали. Меня так пытали, что я попал в больницу. Они сказали мне не распространять больше эту информацию. Меня спасло то, что во Франции, когда вы находитесь в больнице, полицейский надзор прекращается. Поэтому я сбежал из больницы», — рассказал Боке.

Против Адриана Боке Евросоюз ввел санкции 16 марта текущего года.

У журналиста получилось успешно добраться до Москвы через дружественную России страну.

