Появились данные о напавшем на возлюбленную в ее день рождения россиянине

В Подмосковье умер изрезавший возлюбленную в день рождения

В Московской области умер мужчина, который изрезал 29-летнюю жительницу Москвы. Об этом пишет Telegram-канал «112».

По данным канала, он врезался на своей машине в фуру, в результате его автомобиль загорелся. Полученные мужчиной травмы оказались несовместимы с жизнью.

Собеседник ТАСС сообщил, что сейчас рассматривается версия о намеренном выезде злоумышленника на встречную полосу.

Утром 25 марта в квартире на Ходынском бульваре мужчина с ножом напал на москвичку. Это произошло в день рождения пострадавшей. Позднее на месте преступления нашли предсмертную записку, которую написал нападавший.