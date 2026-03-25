Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:57, 25 марта 2026

Появились новые сведения о пострадавших при взрыве в Севастополе

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетВзрыв в Севастополе

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

После взрыва в многоквартирном доме в Севастополе в больницах остаются 10 человек. Новые сведения о пострадавших появились в Telegram главы города Михаила Развожаева.

По данным губернатора, среди пострадавших — трое детей. «Всю необходимую медицинскую помощь им оказывают в полном объеме», — уточнил Развожаев.

В пунктах временного размещения также находятся шесть жителей, среди них один ребенок. Остальные 214 человек решили разместиться у родственников.

В ликвидации последствий взрыва задействовали 209 человек и 60 единиц техники.

О взрыве в многоквартирном доме в Севастополе стало известно в ночь на 24 марта. По последним официальным данным, пострадали 12 человек, еще двоих не спасли. Ранее была раскрыта судьба пострадавших членов многодетной семьи: две сестры находятся в больнице, одна из них — в реанимации. А их брат по-прежнему числится в списке пропавших.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok