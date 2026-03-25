10:35, 25 марта 2026Россия

Стала известна судьба пострадавших при взрыве в Севастополе членов многодетной семьи

РИА Новости: Пострадавшие при взрыве в Севастополе сестры находятся в больнице
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Пострадавшие при взрыве в доме в Севастополе две сестры находятся в больнице, одна из них — в реанимации. О судьбе проживавших в одной из квартир многоэтажки членов многодетной семьи стало известно со слов брата россиянок Ивана Родикова, передает РИА Новости.

«Состояние сестер разное. Они в больнице. Одна находится в реанимации», — уточнил собеседник агенства.

По его словам, еще один его брат по-прежнему числится в списке пропавших, его продолжают искать под завалами. Сам Родиков проживает с семьей по другому адресу.

О взрыве в многоквартирном доме в Севастополе стало известно в ночь на 24 марта. По последним официальным данным, пострадали 12 человек, еще двоих не спасли. Сообщалось, что в результате происшествия повреждены квартиры семи домов, а также по меньшей мере 15 автомобилей.

    Стала известна судьба пострадавших при взрыве в Севастополе членов многодетной семьи

