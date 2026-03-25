Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:35, 25 марта 2026Путешествия

Пожар охватил люксовый отель в центре Парижа и попал на видео

400 человек эвакуировали из горящего в центре Парижа отеля Le Bristol
Елизавета Гринберг (редактор)

Пожар охватил люксовый отель Le Bristol в центре Парижа (Франция) и попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал 360.

Уточняется, что из горящей гостиницы эвакуировали 400 человек. Трое из них получили легкие травмы, серьезно никто не пострадал. Сообщается, что пожар начался на кухне ресторана при отеле, после чего пламя перебросилось на территорию подвала. Там до сих пор находятся около сотни пожарных и пытаются полностью ликвидировать возгорание. Полиция начала расследование произошедшего. Эксперты уже работают на месте и собирают улики.

На кадрах с места событий можно увидеть обстановку у отеля — посреди улицы, перегородив движение, стоят пожарные машины. Огня или дыма на видео нет.

Ранее около 100 туристов оказались в охваченном огнем ночном клубе на индийском курорте Гоа. Пожар унес жизни 25 человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok