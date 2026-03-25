Пожар охватил люксовый отель в центре Парижа и попал на видео

400 человек эвакуировали из горящего в центре Парижа отеля Le Bristol

Пожар охватил люксовый отель Le Bristol в центре Парижа (Франция) и попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал 360.

Уточняется, что из горящей гостиницы эвакуировали 400 человек. Трое из них получили легкие травмы, серьезно никто не пострадал. Сообщается, что пожар начался на кухне ресторана при отеле, после чего пламя перебросилось на территорию подвала. Там до сих пор находятся около сотни пожарных и пытаются полностью ликвидировать возгорание. Полиция начала расследование произошедшего. Эксперты уже работают на месте и собирают улики.

На кадрах с места событий можно увидеть обстановку у отеля — посреди улицы, перегородив движение, стоят пожарные машины. Огня или дыма на видео нет.

