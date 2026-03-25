Путин высказался о критиках СВО

Путин: Критикующие СВО деятели культуры вряд ли говорили о войне США с Ираном

Критикующие спецоперацию (СВО) на Украине деятели культуры вряд ли что-то говорили о войне США с Ираном. Об этом в ходе заседания Совета по культуре заявил президент России Владимир Путин.

«Вот вы сказали про тех, кто подписывал всякие письма. Я так понимаю, что после начала СВО. Но уверен, что эти любители эпистолярного искусства вряд ли что-то написали после начала трагических событий на Ближнем Востоке», — сказал он.

По его словам, такое избирательное отношение к конфликтам показывает зависимость этих людей от политической конъюнктуры.

21 марта президент России Владимир Путин в своем послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.