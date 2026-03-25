Путин высказался о критиках СВО

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:43, 25 марта 2026Россия

Путин: Критикующие СВО деятели культуры вряд ли говорили о войне США с Ираном
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Maxim Shipenkov / Reuters

Критикующие спецоперацию (СВО) на Украине деятели культуры вряд ли что-то говорили о войне США с Ираном. Об этом в ходе заседания Совета по культуре заявил президент России Владимир Путин.

«Вот вы сказали про тех, кто подписывал всякие письма. Я так понимаю, что после начала СВО. Но уверен, что эти любители эпистолярного искусства вряд ли что-то написали после начала трагических событий на Ближнем Востоке», — сказал он.

По его словам, такое избирательное отношение к конфликтам показывает зависимость этих людей от политической конъюнктуры.

21 марта президент России Владимир Путин в своем послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok