Раскрыта криминальная обстановка в Москве

14:59, 25 марта 2026

Баранов: В Москве за 10 лет число преступлений сократилось на 31 %
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Москве за последние 10 лет число ежегодно регистрируемых преступлений сократилось на 31 процент. Об этом заявил начальник столичного главка МВД России генерал-лейтенант полиции Олег Баранов, выступая в Мосгордуме по итогам работы столичной полиции в 2025 году, передает корреспондент «Ленты.ру».

По его данным, на 55 процентов стало меньше убийств, на 56 процентов снизилось количество случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 89 процентов сократились грабежи, на 84 процента — разбои, на 95 процентов — квартирные кражи.

В 2025 году общее число зарегистрированных преступлений на территории Москвы сократилось на 8 процентов. Полицейские изъяли 167 единиц оружия, более 27 тысяч боеприпасов, перекрыто четыре канала поставки огнестрельного оружия в столицу, ликвидированы 23 подпольных мастерских по производству и переделке оружия.

Вместе с тем некомплект в рядах московской полиции составил 30 процентов от должностей в штате.

