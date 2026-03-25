21:00, 25 марта 2026

Раскрыта причина роста жестокости у российских подростков

Последние годы подростки становятся все более жестокими — наблюдается устойчивый рост тяжких и особо тяжких составов преступлений, которые они совершают. Об этом «Известиям» рассказала доцент кафедры криминологии и уголовно-исполнительного права МГЮА имени О.Е.Кутафина Себила Саламова.

Причины такого системного сдвига кроются в «цифровой десоциализации», считает эксперт. Дети проводят в сети 6–8 часов в сутки, потребляя тяжелый контент, который искажает восприятие реальности. А взрослые организаторы легко находят несовершеннолетних в интернете и используют их как «расходный материал» — для закладок, поджогов и обналичивания денег.

Саламова также обратила внимание на то, что несовершеннолетние снимают избиения на видео и выкладывают в соцсети — ради самоутверждения и демонстрации силы. Криминологи называют это «цифровым эксгибиционизмом».

