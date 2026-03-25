Раскрыто состояние оказавшихся в эпицентре разрушительного взрыва в Севастополе детей

Развожаев: Одну из пострадавших при взрыве в Севастополе девочек прооперировали

Трое детей, пострадавших при разрушительном взрыве на улице Павла Корчагина в Севастополе, проходят лечение в городской больнице № 5. Их состояние раскрыл губернатор города Михаил Развожаев в Telegram.

По его словам, две пострадавшие девочки, являющиеся сестрами, находились в квартире, оказавшейся эпицентром взрыва. Одна из них размещена в реанимации после операции. Развожаев подчеркнул, что смог поговорить с ней. «Ей требуется дальнейшее восстановление и реабилитация из-за переломов, но врачи дают позитивный прогноз на полное восстановление функций», — рассказал он.

Вторая сестра лечится в хирургическом отделении. Тяжелых травм у нее не выявили, однако психологически ребенку сложно. Кроме того, в больнице находится мальчик, получивший при взрыве ушибы и порезы.

Развожаев добавил, что пациенты, со слов главврача Натальи Шайнер, поступали ночью в том, в чем выбежали на улицу. «Медицинская помощь пострадавшим оказана в полном объеме, их жизни вне опасности, и сейчас основной фокус смещается на психологическую поддержку и реабилитацию», — заверил губернатор.

Ранее Развожаев сообщил, что после взрыва в больницах остаются 10 человек. В пунктах временного размещения находятся шесть жителей, среди них один ребенок.

О мощном взрыве в многоквартирном доме на улице Корчагина в Севастополе стало известно в ночь на 24 марта. По последним официальным данным, пострадали 12 человек, еще двоих не спасли. Как рассказал губернатор Михаил Развожаев, в здании частично обрушились стены одной из квартир на первом этаже, а также часть внутренних перекрытий и конструкций с первого по третий этаж. В соседних домах взрывной волной выбило стекла, повреждения также получили некоторые припаркованные машины.