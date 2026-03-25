Раскрыты максималистские требования Ирана на переговорах с США

WSJ: Иран поставил максималистские требования США для возобновления переговоров

Представители Ирана выдвинули администрации президента США Дональда Трампа максималистские требования для возобновления переговоров по соглашению о прекращении огня. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Корпус стражей Исламской революции укрепил свою власть в рамках раздробленного иранского режима и выдвигает такие требования, как закрытие всех американских баз в Персидском заливе и выплату компенсации за нападения на Иран», — говорится в публикации.

Кроме того, иранские представители потребовали установления нового порядка прохода судов в Ормузском проливе, который позволил бы республике взимать сборы с судов, как это делает Египет с Суэцким каналом, предоставления гарантий невозобновления боевых действий, прекращения ударов Израиля по объектам шиитской группировки «Хезболла», снятия всех санкций и разрешения Ирану сохранить свою ракетную программу без переговоров о ее ограничении. Опрошенный изданием американский чиновник назвал эти требования иранской стороны «нелепыми» и «нереалистичными».

Ранее стало известно, что США представили Ирану план из 15 пунктов по прекращению войны. В Вашингтоне утверждают, что Тегеран согласился со многими его положениями, однако фактических доказательств этого нет.