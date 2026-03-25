Россия
03:16, 25 марта 2026Россия

Раскрыты подробности атаки ВСУ на Ленинградскую область

Дрозденко: Над Ленинградской областью сбили восемь беспилотников
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В ночь на 25 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают попытки нанести удар по территории Ленинградской области. Подробности отражения атаки раскрыл губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram.

«Силами ПВО [противовоздушной обороны] над Ленобластью уничтожено восемь БПЛА», — написал чиновник. Он подчеркнул, что, согласно предварительным данным, никто не пострадал, информация о разрушениях не поступала. Дрозденко отметил, что в регионе продолжают работать силы ПВО.

Вечером 24 марта ВСУ уже пытались атаковать Ленобласть — тогда губернатор сообщал об уничтожении одного дрона.

