Раскрыты подробности атаки ВСУ на Ленинградскую область

Дрозденко: Над Ленинградской областью сбили восемь беспилотников

В ночь на 25 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают попытки нанести удар по территории Ленинградской области. Подробности отражения атаки раскрыл губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram.

«Силами ПВО [противовоздушной обороны] над Ленобластью уничтожено восемь БПЛА», — написал чиновник. Он подчеркнул, что, согласно предварительным данным, никто не пострадал, информация о разрушениях не поступала. Дрозденко отметил, что в регионе продолжают работать силы ПВО.

Вечером 24 марта ВСУ уже пытались атаковать Ленобласть — тогда губернатор сообщал об уничтожении одного дрона.