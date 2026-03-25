Раскрыты подробности об отправке на СВО 70-летнего российского депутата из списка Forbes

Челябинский депутат Филиппов подписал полугодовой контракт с Минобороны

Депутат заксобрания Челябинской области Валерий Филиппов из списка Forbes, который в 70 лет решил отправиться на специальную военную операцию (СВО), заключил полугодовой контракт с Минобороны России. Подробности раскрыл ТАСС.

Как выяснило агентство, полномочия депутата за Филипповым сохраняются.

До этого стало известно, что в состав областного заксобрания Филиппов избирался четыре раза. Он входит в два комитета: по бюджету и налогам, а также по законодательству, госстроительству и местному самоуправлению. В регионе и за его пределами он известен благодаря бренду «Увелка».

Ключевым активом семьи Филипповых считается компания «Ресурс» с выручкой за 2025 год в 15,5 миллиарда рублей. В 2023 и 2024 годах Филиппов попал в топ-6 самых богатых бизнесменов области. Парламентария включили в список Forbes как обладателя состояния в 300 миллионов рублей.