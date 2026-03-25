11:03, 25 марта 2026

Раскрыты подробности поджога подростком кинозала в Москве

В Москве завершили расследование дела о попытке поджога подростком кинозала
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Москве завершили расследование уголовного дела о попытке поджога кинозала 16-летним подростком. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По данным следствия, в ноябре 2024 года юноша познакомился в соцсетях с девушкой и отправил ей свою геолокацию. После этого с ним связался неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов.

Он заявил, что подросток передал данные посторонним и тем самым нарушил закон. Юношу заставили показать по видеосвязи квартиру, выдав это за дистанционное проведение обыска, а также сфотографировать банковскую карту отца и попытались перевести с нее деньги. Также подростка убедили принести канистру с бензином в кинозал и устроить поджог. Пострадавших не было.

Ранее сообщалось, что в Московском регионе задержали четверых подростков, завербованных украинскими спецслужбами в группах знакомств.

    Последние новости

    Россия пережила самую массированную атаку ВСУ за год. Под удар попал Кронштадт, атакован крупнейший порт Балтийского моря

    Появились новые сведения о пострадавших при взрыве в Севастополе

    Одна страна получила разрешение на покупку российской нефти

    В России предложили опасную инициативу для электростанций

    Солнце уйдет из Москвы

    Простую бытовую привычку связали со снижением риска деменции

    Мишустин поручил Минтрансу подготовить предложения по постоплате парковок

    Заболевшую раком 54-летнюю звезду реалити-шоу не смогли спасти

    В Монголии сделали заявление о запасах поставляемого из России топлива

    Раскрыты новые детали плана США по Ирану из 15 пунктов

    Все новости
