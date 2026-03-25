Четверых российских подростков завербовали в группах знакомств с девушками

В Московском регионе задержали четверых подростков, завербованных украинскими спецслужбами в группах знакомств. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

По данным источника, юноши совершили в регионе поджоги по заданию кураторов. Те под видом девушек выманивали у несовершеннолетних координаты разных объектов, после чего с ними связывались от имени российских правоохранителей и заставляли совершать диверсии. При этом подростков убеждали, что те участвуют в проверке антитеррористической защищенности объектов.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае полиция раскрыла обман мошенниками школьницы, которую заставили выехать из региона на поезде.