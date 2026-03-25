Запуганную мошенниками российскую школьницу сняли с поезда по пути на задание

Полиция пресекла обман школьницы из Приаганья, запуганную делом о госизмене

В Красноярском крае полиция раскрыла обман мошенниками школьницы, которую заставили выехать из региона на поезде. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

По данным полиции, 11-класснице из Иркутской области позвонили неизвестные, выведали ее паспортные данные и, назвавшись сотрудниками правоохранительных органов, стали запугивать уголовным делом. Подростка обвинили в финансировании запрещенных организаций и государственной измене.

После этого мошенники предложили девочке реабилитацию, если та станет внештатным сотрудником спецслужб, и убедили отправиться в соседний регион для выполнения задания. Аферисты отправили девочке деньги на карту для покупки билета и новой одежды.

Родителям школьница сказала, что поедет к подруге, а сама направилась в Кузбасс, докладывая куратору о каждом своем действии. Девочку сняли с поезда и передали родителям.

