Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:14, 25 марта 2026

Запуганную мошенниками российскую школьницу сняли с поезда по пути на задание

Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Unsplash.com

В Красноярском крае полиция раскрыла обман мошенниками школьницы, которую заставили выехать из региона на поезде. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

По данным полиции, 11-класснице из Иркутской области позвонили неизвестные, выведали ее паспортные данные и, назвавшись сотрудниками правоохранительных органов, стали запугивать уголовным делом. Подростка обвинили в финансировании запрещенных организаций и государственной измене.

После этого мошенники предложили девочке реабилитацию, если та станет внештатным сотрудником спецслужб, и убедили отправиться в соседний регион для выполнения задания. Аферисты отправили девочке деньги на карту для покупки билета и новой одежды.

Родителям школьница сказала, что поедет к подруге, а сама направилась в Кузбасс, докладывая куратору о каждом своем действии. Девочку сняли с поезда и передали родителям.

Ранее сообщалось, что на Алтае «военные юристы» нажились на пропавших без вести бойцах СВО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok