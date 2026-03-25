«Военные юристы» нажились на пропавших без вести бойцах СВО в российском регионе

На Алтае задержали мошенников за обман семей участников СВО

В Алтайском крае задержали задержали предпринимателя за обман семей участников СВО в розыске их без вести пропавших родных и получении выплат. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По данным ведомства, фигурант арендовал в Барнауле офис, нанял сотрудников и стал оказывать «юридические услуги» родным военным. Им предлагали заключать договоры для помощи в поиске без вести пропавших бойцов и получении выплат. На деле все сводилось к однотипным обращениям в различные ведомства без контроля за результатом рассмотрения.

Когда клиенты спрашивали о ходе их дел, им переставали отвечать. Стоимость услуг варьировалась от 25 до 75 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. По данным РИА Новости, ущерб составляет 280 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что миллионные махинации на капремонтах школ выявили в российском регионе.