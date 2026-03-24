Миллионные махинации на капремонтах школ выявили в российском регионе

Миллионные махинации на капремонтах школ выявили в Хабаровском крае

В Хабаровском крае завершилась прокурорская проверка в отношении подрядной организации, выполнявшей капитальный ремонт школ в поселке Мухен и селе Переясловка. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Обновление здания средней школы в Мухене было завершено полтора года назад, однако в ходе контрольных мероприятий выяснилось, что компания «Стройбыт» получила полную оплату по контракту, несмотря на то что часть работ так и не была выполнена. Сумма нецелевого расходования бюджетных средств превысила 3,3 миллиона рублей.

Директриса школы привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Аналогичные нарушения выявлены и при ремонте СОШ №1 в Переясловке, где работы также вела фирма «Стройбыт». Объект был сдан осенью, однако строители не выполнили ряд обязательств, а также заменили предусмотренные материалы на более дешевые аналоги. Директору этого учебного заведения также назначен штраф.

В отношении руководителя «Стройбыта» Ильи Нестеренко возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. В настоящее время правоохранительные органы проверяют законность заключения контракта с СОШ №2 — по имеющимся данным, договор на ремонтные работы был получен подрядчиком без проведения аукциона.

Ранее в Иркутске обвалился потолок в школе. Площадь поврежденного участка — полтора на два метра. Плиты рухнули как раз в том месте, где обычно на переменах играли школьники, никто не пострадал.