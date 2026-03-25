Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:26, 25 марта 2026

Реактивные беспилотники повредили улицу Бандеры во Львове

Садовый: Реактивные БПЛА повредили улицу Бандеры во Львове
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Stringer / Reuters

В результате атаки реактивных дронов по целям во Львове поврежденной оказалась улица Бандеры. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.

На опубликованных кадрах видны поврежденные фрагменты зданий, которые лежат на дороге.

Ранее российский дрон взорвался на площади возле памятника лидеру «Организации украинских националистов» (ОУН, признана в России экстремистской организацией и запрещена) Степану Бандере во Львове на западе Украины.

Вооруженные силы России нанесли удар по расположению иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) во Львове.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok