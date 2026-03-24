Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:22, 24 марта 2026

Российская армия ударила по расположению наемников ВСУ во Львове

«РВ»: ВС России ударили по расположению наемников ВСУ во Львове
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы России нанесли удар по расположению иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) во Львове. Об этом пишет Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

«Прилет во Львове был по бывшему монастырю при Бернардинском костеле, который принадлежит Львовскому историческому архиву. По некоторым данным, объект используется как место дислокации иностранных наемников», — указано в сообщении.

Помимо этого, удары были нанесены по Виннице, Тернополю и Ивано-Франковску.

Ранее беспилотные летательные аппараты (БПЛА) ударили по энергетической инфраструктуре в Одесской области. Также появлялись сообщения об ударах по одесскому порту.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok