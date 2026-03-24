Российская армия ударила по расположению наемников ВСУ во Львове

«РВ»: ВС России ударили по расположению наемников ВСУ во Львове

Вооруженные силы России нанесли удар по расположению иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) во Львове. Об этом пишет Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

«Прилет во Львове был по бывшему монастырю при Бернардинском костеле, который принадлежит Львовскому историческому архиву. По некоторым данным, объект используется как место дислокации иностранных наемников», — указано в сообщении.

Помимо этого, удары были нанесены по Виннице, Тернополю и Ивано-Франковску.

Ранее беспилотные летательные аппараты (БПЛА) ударили по энергетической инфраструктуре в Одесской области. Также появлялись сообщения об ударах по одесскому порту.