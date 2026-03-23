Беспилотники атаковали Одесскую область

БПЛА атаковали энергетическую инфраструктуру в Одесской области

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали энергетическую инфраструктуру в Одесской области. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Уточняется, что в результате атаки беспилотников в части Одессы пропали свет и вода. Также есть информация об ударе по одесскому порту.

Ранее координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удар по седьмой погранзаставе в районе Фонтанка в пригороде Одессы, где располагались франкоговорящие наемники.