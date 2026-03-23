Лебедев: ВС РФ ударили по одесской погранзаставе с франкоговорящими наемниками

Российские военные нанесли удар по седьмой погранзаставе в районе Фонтанка в пригороде Одессы, где располагались франкоговорящие наемники. Об этом РИА Новости сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«По данным местных, размещались иностранные военные. Характерное уточнение — франкоговорящие, но не европейцы», — поделился Лебдев.

Подпольщик предположил, что, вероятнее всего, наемники были из контингента африканских стран, связанных с французским легионом.

Ранее Сергей Лебедев сообщил об ударе российских военных по бывшей военной части А-0254, на полигоне которой находилась техника НАТО.