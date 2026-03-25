Роднина назвала способные вызвать зависть иностранцев вещи в России

Роднина заявила, что иностранцы могут завидовать социальным программам в России

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина назвала вещи в России, которые могут вызвать зависть иностранцев. Ее слова приводит Sport24.

Роднина заявила, что иностранцы могут позавидовать социальным программам в России. «Особенно если это касается материнства, пожилых людей и молодежи, по крайней мере для получения образования», — подчеркнула она.

Ранее известная в прошлом спортсменка рассказала, почему в начале нулевых вернулась из США в Россию. Она отметила, что столкнулась с непониманием причин своего решения.

Роднина жила и работала в США с 1990 по 2002 год. В данный момент она является депутатом Госдумы РФ и занимает должность заместителя председателя Комитета нижней палаты парламента по международным делам.