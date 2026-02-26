Реклама

07:31, 27 февраля 2026

Роднина объяснила возвращение в Россию из США

Роднина: Вернулась из США, потому что Россия — мой дом, моя страна
Владислав Уткин
Ирина Роднина

Ирина Роднина. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина объяснила возвращение в Россию из США. Ее слова приводит Sport24.

«Я понимала, зачем и для чего возвращаюсь, почему прекращаю работать там, где, как всем казалось, все замечательно. Я вернулась из США, потому что Россия – моя страна, мой дом», — сказала Роднина.

Также Роднина вспомнила, как столкнулась с непониманием относительно причин возвращения. «Не понимали, потому что все хотели уехать, а тут — взяла и вернулась, когда у нее там все хорошо и замечательно. Кто-то обсуждал, но в основном не понимали, а кто-то даже завидовал», — подчеркнула она.

Роднина жила и работала в США с 1990 по 2002 год. В данный момент она является депутатом Госдумы РФ и занимает должность заместителя председателя Комитета нижней палаты парламента по международным делам.

Ранее Роднина положительно оценила выступление российского фигуриста Петра Гуменника на Олимпиаде-2026. 23-летний спортсмен занял шестое место, набрав по сумме короткой и произвольной программ 271,21 балла.

