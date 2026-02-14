Реклама

16:18, 14 февраля 2026Спорт

Роднина оценила выступление Гуменника на Олимпиаде

Владислав Уткин

Фото: Natacha Pisarenko / AP

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном фигурном катании и депутат Госдумы Ирина Роднина оценила выступление российского фигуриста Петра Гуменника на Олимпиаде-2026. Ее слова приводит РИА Новости.

«Гуменник — молодец, он хорошо катался. Наше возвращение на мировую арену с таким выступлением Гуменника получилось очень мощным и впечатляет», — отметила Роднина.

Кроме того, Роднина назвала выступление Гуменника заделом на будущее. Она сказала, что, несмотря на историю с заменой музыки, фигурист показал неплохой результат. «Главное то, что Петр прокатался на Играх и показал хороший результат», — резюмировала депутат.

На Олимпиаде Гуменник занял шестое место в соревнованиях мужчин-одиночников. Золото завоевал фигурист из Казахстана Михаил Шайдоров. За победу он получит на родине 250 тысяч долларов. Серебряную медаль выиграл японец Юма Кагияма, бронзу — его соотечественник Сюн Сато. Фаворит соревнований, американец Илья Малинин провалил произвольную программу и финишировал на восьмой позиции.

