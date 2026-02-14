Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
13:49, 14 февраля 2026Спорт

Стала известна заработанная казахстанским фигуристом сумма за победу на Олимпиаде

Фигурист Шайдоров заработал 250 тысяч долларов за победу на Олимпиаде
Владислав Уткин
СюжетЗимняя Олимпиада-2026:

Фото: Ashley Landis / AP

Стала известна заработанная казахстанским фигуристом Михаилом Шайдоровым сумма за победу на Олимпиаде. Ее приводит Sports.kz.

Ставший обладателем золотой медали в мужском одиночном катании Шайдоров заработал 250 тысяч долларов. Согласно законодательству Казахстана, за победу на Олимпиаде предусмотрено вознаграждение в 123,7 миллиона тенге (250 тысяч долларов). Кроме того, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил спортсмена орденом «Барыс» второй степени.

Материалы по теме:
Отстранение украинца, россиянки без медалей и взрывной дебют канадских хоккеистов. Как прошел шестой день Олимпиады
Отстранение украинца, россиянки без медалей и взрывной дебют канадских хоккеистов.Как прошел шестой день Олимпиады
13 февраля 2026
Расписание Олимпиады-2026: полный график по дням
Расписание Олимпиады-2026:полный график по дням
9 февраля 2026

По сумме двух прокатов Шайдоров набрал 291,58 балла. Серебряную медаль выиграл японец Юма Кагияма (280,06), бронзу — его соотечественник Сюн Сато (274,90). Россиянин Петр Гуменник стал шестым (271,21).

Золотая медаль Шайдорова стала первой для Казахстана на зимних Олимпиадах с 1994 года. Тогда на Играх в Лиллехаммере лыжник Владимир Смирнов стал победителем гонки на 50 километров классическим стилем.

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России ответили на резкое заявление Зеленского о возрасте Путина

    Богатейший сектант России вернулся и начал строить новую империю

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    Стало известно о диверсиях в Италии во время Олимпийских игр

    Рубио назвал отказавшуюся от российской нефти страну БРИКС

    Появление в российских колониях аппаратов для сладкой ваты и попкорна объяснили

    Данию призвали «спать с одним открытым глазом» из-за США

    В мире на Украине усмотрели угрозу для Европы

    Петербуржец напал на полицейского с катаной

    В Китае прокомментировали начало переговоров Европы и России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok