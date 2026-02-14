Стала известна заработанная казахстанским фигуристом сумма за победу на Олимпиаде

Фигурист Шайдоров заработал 250 тысяч долларов за победу на Олимпиаде

Стала известна заработанная казахстанским фигуристом Михаилом Шайдоровым сумма за победу на Олимпиаде. Ее приводит Sports.kz.

Ставший обладателем золотой медали в мужском одиночном катании Шайдоров заработал 250 тысяч долларов. Согласно законодательству Казахстана, за победу на Олимпиаде предусмотрено вознаграждение в 123,7 миллиона тенге (250 тысяч долларов). Кроме того, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил спортсмена орденом «Барыс» второй степени.

По сумме двух прокатов Шайдоров набрал 291,58 балла. Серебряную медаль выиграл японец Юма Кагияма (280,06), бронзу — его соотечественник Сюн Сато (274,90). Россиянин Петр Гуменник стал шестым (271,21).

Золотая медаль Шайдорова стала первой для Казахстана на зимних Олимпиадах с 1994 года. Тогда на Играх в Лиллехаммере лыжник Владимир Смирнов стал победителем гонки на 50 километров классическим стилем.