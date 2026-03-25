Россиянам перечислили портящие зубы продукты без сахара

Стоматолог Селютина назвала пюре и бургеры портящими зубы продуктами

Стоматолог Юлия Селютина предупредила, что продукты, которые не содержат сахар, тоже могут портить зубы. Их она перечислила россиянам в своем Telegram-канале.

Как пояснила Селютина, пюре, бургеры, смузи, макароны и выпечка оставляют на зубах налет в виде липкой пленки. Из-за прилипшей еды у болезнетворных бактерий возникает больше времени для размножения, написала она.

Тем временем жесткая пища, такая как яблоки, сельдерей или морковь, работает как естественный очиститель зубов, добавила доктор. Когда человек грызет или жует, мягкий налет механически счищается с эмали. В связи с этим Селютина порекомендовала всегда завершать обед подобными продуктами.

Ранее стоматолог Павел Лысенков перечислил причины почернения зубов. По его словам, цвет внезапно может измениться из-за травмы, которая приводит к скоплению крови.