11:06, 25 марта 2026

Россиянам рассказали о способах вернуть уплаченные банку деньги

Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: jordisalas.net / Shutterstock / Fotodom

Россияне могут вернуть деньги, которые они оплатили банку, когда при получении кредита оформляли страховку жизни, здоровья, имущества, платежей и так далее. Об этом рассказал финансовый управляющий Артур Пасечный. Его процитировала Baza.

В частности, возврат может произойти в «период охлаждения», когда человеку дают возможность передумать. Обычный срок — 14 дней. Кроме того, деньги возвращают в случае преждевременного погашения кредита. Однако здесь речь идет не о полной сумме. Как заявил адвокат Илья Скляр, компенсацию можно получить пропорционально сокращенному сроку. Иными словами, если страховка кредита на год обошлась в 12 тысяч рублей, а долг погасили за девять месяцев, то можно рассчитывать на возврат трех тысяч рублей. Более того, средства можно вернуть, если заемщик докажет, что страхование было ему навязано.

Впрочем, как отметил юрист Евгений Фурин, следует помнить о рисках. Например, если человек отказывается от страхового полиса, то банк может повысить процентную ставку, и в итоге возврат окажется незначительным. В свою очередь, Скляр заметил, что кредитор имеет право разорвать договор и потребовать досрочного погашения всей задолженности вместе с начисленными процентами. Таким образом, решив вернуть деньги, следует внимательно изучить договор, а также получить консультацию у стороннего юриста и в самом банке.

Материалы по теме:
Молодые люди по всему миру объявили войну маркетплейсам и ненужным тратам. Сколько им удается сэкономить на этом?
Молодые люди по всему миру объявили войну маркетплейсам и ненужным тратам.Сколько им удается сэкономить на этом?
5 апреля 2025
Что такое финансовая грамотность. Как ее развить и повысить доход
Что такое финансовая грамотность.Как ее развить и повысить доход
5 декабря 2025

Летом прошлого года россияне пожаловались на навязывание дополнительных услуг при оформлении ссуд на приобретение жилья. Оказалось, что банки вынуждают клиентов приобретать целый набор дополнительных продуктов вроде страховки, подписки на онлайн-кинотеатр, защиты карты или полиса от потери работы. Если человек отказывается, то организация стращает его повышением ставки по ипотеке.

    Последние новости

    Россия пережила самую массированную атаку ВСУ за год. Под удар попал Кронштадт, атакован крупнейший порт Балтийского моря

    Россиянам перечислили портящие зубы продукты без сахара

    Раскрыто опасение Нетаньяху из-за США и Ирана

    Россиянин поставил на киберспорт 250 рублей и выиграл 266 тысяч

    Мужчина несколько лет насиловал малолетнюю падчерицу в российском регионе

    Иран опроверг факт ведения переговоров с США

    Российские войска ударили по аэродрому ВСУ в Миргороде

    В России заявили о назревших ударах по целям в Европе

    В Госдуме задумались об эффективности запретов

    В ЕС признали зависимость от одной группы товаров из России

    Все новости
