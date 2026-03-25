Россиянам рассказали о способах вернуть уплаченные банку деньги

Финансист Пасечный: Деньги, уплаченные банку за страховку, можно вернуть

Россияне могут вернуть деньги, которые они оплатили банку, когда при получении кредита оформляли страховку жизни, здоровья, имущества, платежей и так далее. Об этом рассказал финансовый управляющий Артур Пасечный. Его процитировала Baza.

В частности, возврат может произойти в «период охлаждения», когда человеку дают возможность передумать. Обычный срок — 14 дней. Кроме того, деньги возвращают в случае преждевременного погашения кредита. Однако здесь речь идет не о полной сумме. Как заявил адвокат Илья Скляр, компенсацию можно получить пропорционально сокращенному сроку. Иными словами, если страховка кредита на год обошлась в 12 тысяч рублей, а долг погасили за девять месяцев, то можно рассчитывать на возврат трех тысяч рублей. Более того, средства можно вернуть, если заемщик докажет, что страхование было ему навязано.

Впрочем, как отметил юрист Евгений Фурин, следует помнить о рисках. Например, если человек отказывается от страхового полиса, то банк может повысить процентную ставку, и в итоге возврат окажется незначительным. В свою очередь, Скляр заметил, что кредитор имеет право разорвать договор и потребовать досрочного погашения всей задолженности вместе с начисленными процентами. Таким образом, решив вернуть деньги, следует внимательно изучить договор, а также получить консультацию у стороннего юриста и в самом банке.

Летом прошлого года россияне пожаловались на навязывание дополнительных услуг при оформлении ссуд на приобретение жилья. Оказалось, что банки вынуждают клиентов приобретать целый набор дополнительных продуктов вроде страховки, подписки на онлайн-кинотеатр, защиты карты или полиса от потери работы. Если человек отказывается, то организация стращает его повышением ставки по ипотеке.