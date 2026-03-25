Россиянам вручат тревожные чемоданчики против медведей

Минприроды: В Арктике появятся тревожные чемоданчики против белых медведей

Жители Арктики скоро получат тревожные чемоданчики для отпугивания агрессивных белых медведей. Об этом рассказал первый замглавы Минприроды Константин Цыганов в беседе с «Интерфаксом».

В чемоданчике есть комплект отпугивающих средств, благодаря которым человек может спасти себя и сохранить жизнь медведю. Комплекты уже были переданы представителям медвежьего патруля поселка Усть-Кара Ненецкого автономного округа и в национальный парк «Русская Арктика».

«В ближайшее время планируется передача тревожных чемоданчиков в арктические регионы и оснащение ими медвежьих патрулей в ареале обитания белого медведя для обеспечения безопасности жителей арктических поселков», — ответил Цыганов.

