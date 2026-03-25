Россиянин поджег дом с пятью детьми

В Томской области мужчина поджег дом с женой и пятью детьми

В Томской области возбудили уголовное дело в отношении 38-летнего жителя за поджог дома с пятью детьми. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, в марте в селе Берлинка между мужчиной, который был пьян, и его женой произошел конфликт — женщину не устраивало, что супруг злоупотребляет спиртным. На этой почве мужчина решил расправиться с семьей. Он поджег на веранде легковоспламеняющийся материал и бросил его под входную дверь, после чего ушел с места.

В этот момент в доме были пять его детей, четверо из которых несовершеннолетние. Семье удалось спастись.

