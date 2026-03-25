08:37, 25 марта 2026Силовые структуры

Пожизненное запросили по делу об изнасилованной российской школьнице

Под Владимиром обвиняемому в изнасиловании и убийстве школьницы запросили срок
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Во Владимирской области прокурор запросил обвиняемому в изнасиловании 17-летней девушки и расправе над ней пожизненное лишение свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Гособвинение попросило учесть, что фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за изнасилование несовершеннолетней.

По версии следствия, поздно вечером 10 июля 2025 года 41-летний житель Киржача, будучи пьяным, увидел выходящую из такси девушку и пошел за ней. Мужчина напал на жертву, схватив ее за шею, после чего силой оттащил в безлюдное место, где надругался. Чтобы скрыть это, фигурант стал душить девушку, затягивая на ее шее кофту, а потом топил в канаве, пока та не перестала подавать признаков жизни. Тело он закидал ветками и сбежал с места.

