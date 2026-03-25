16:03, 25 марта 2026Путешествия

Российская авиакомпания запустила распродажу билетов со скидками до 20 процентов

Алина Черненко

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Авиакомпания «Победа» запустила распродажу билетов по промокоду MAX20. Об этом сообщается на сайте российского перевозчика.

Уточняется, что скидка зависит от дня покупки и распространяется на тарифы «Выгодный» и «Максимум». Ее максимальный размер — 20 процентов. Купить билеты нужно до 23:59 по московскому времени 29 марта, а улететь по ним — с 25 марта по 24 октября.

Ранее другая российская авиакомпания, «Уральские авиалинии», запустила экспресс-распродажу билетов по всем направлениям внутри страны. Размер скидки достигал 50 процентов.

