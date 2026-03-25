Российская авиакомпания запустила распродажу билетов со скидками до 20 процентов

Авиакомпания «Победа» запустила распродажу билетов со скидками до 20 процентов

Авиакомпания «Победа» запустила распродажу билетов по промокоду MAX20. Об этом сообщается на сайте российского перевозчика.

Уточняется, что скидка зависит от дня покупки и распространяется на тарифы «Выгодный» и «Максимум». Ее максимальный размер — 20 процентов. Купить билеты нужно до 23:59 по московскому времени 29 марта, а улететь по ним — с 25 марта по 24 октября.

Ранее другая российская авиакомпания, «Уральские авиалинии», запустила экспресс-распродажу билетов по всем направлениям внутри страны. Размер скидки достигал 50 процентов.