С найденной в братской могиле в Таиланде россиянкой расправился бывший начальник

В расправе над найденной в могиле в Бангкоке уфимкой обвинили ее работодателя

С найденной в братской могиле в Бангкоке (Таиланд) россиянкой из Уфы расправился бывший начальник. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Известно, что Ильдар и Вероника проживали вместе в кондоминиуме Grand Shivalay в провинции Чонбури, а также что их связывали не только рабочие отношения. По словам знакомых девушки, 27 декабря между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина сильно избил Веронику.

Она не выжила из-за полученных травм. Ее бывший работодатель, в свою очередь, в тот же день приехал в полицейский участок и признался в содеянном. Его обвинили в расправе над уфимкой и поместили в тюрьму на время следствия.

Ранее стало известно, что россиянка вскоре после переезда по работе в Таиланд попросила у брата 300 тысяч рублей, после чего перестала выходить на связь. Ее нашли спустя несколько месяцев в братской могиле в Бангкоке.

