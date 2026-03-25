20:39, 25 марта 2026

С найденной в братской могиле в Таиланде россиянкой расправился бывший начальник

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: ISEN STOCKER / Shutterstock / Fotodom

С найденной в братской могиле в Бангкоке (Таиланд) россиянкой из Уфы расправился бывший начальник. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Известно, что Ильдар и Вероника проживали вместе в кондоминиуме Grand Shivalay в провинции Чонбури, а также что их связывали не только рабочие отношения. По словам знакомых девушки, 27 декабря между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина сильно избил Веронику.

Она не выжила из-за полученных травм. Ее бывший работодатель, в свою очередь, в тот же день приехал в полицейский участок и признался в содеянном. Его обвинили в расправе над уфимкой и поместили в тюрьму на время следствия.

Ранее стало известно, что россиянка вскоре после переезда по работе в Таиланд попросила у брата 300 тысяч рублей, после чего перестала выходить на связь. Ее нашли спустя несколько месяцев в братской могиле в Бангкоке.

    Последние новости

    Страна ЕС сняла санкции против России

    Мерц высказался о передаче ракет Taurus Украине

    Обнаружен неочевидный фактор риска развития деменции

    КСИР поразил американский истребитель

    С найденной в братской могиле в Таиланде россиянкой расправился бывший начальник

    Карпин рассказал о совмещении работы в сборной России и московском «Динамо»

    Желающим дожить до 100 лет рассказали о «правиле бабушки» в магазине

    В российском регионе начнут оповещать об опасности БПЛА по-новому

    Блогерша показала платье на свадьбу подруги и вызвала споры в сети

    Редкие животные из Китая поселятся в Московском зоопарке

    Все новости
