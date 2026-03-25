Шансы восстановить движение судов в Ормузском проливе в ближайшие недели оценили

Kalshi: Шансы восстановить движение в Ормузском проливе до 15 апреля равны 1 к 4

Вероятность того, что танкерное движение в Ормузском проливе вернется к нормальному режиму до 15 апреля, оценивают в 25 процентов. Так шансы на восстановление логистики через одну из главных транспортных артерий в ближайшие недели оценивают на платформе Kalshi, сообщает CNBC.

В Kalshi называют нормой средний семидневный показатель прохода судов более 60 единиц. Вероятность, что к середине апреля удастся достичь этой цифры, оценивается в 1 к 4. К 1 июня шансы на восстановление растут уже более чем до 67, а к 1 июля — до 76 процентов. Некоторые игроки ставили, что к 1 апреля среднее количество транзитных кораблей в Ормузском проливе за семь дней превысит 10.

По мнению участников форума Polymarket, вероятность того, что движение в проливе нормализуется к концу апреля, составляет 39 процентов. Ранее в этом месяце этот показатель достигал почти 80 процентов.

Двумя днями ранее президент США Дональд Трамп понадеялся, что в рамках его плана по отсрочке атак на иранскую энергосистему на пять дней Ормузский пролив может быть вновь открыт «очень скоро». В противном случае , «мы просто продолжим бомбить их до потери пульса», пообещал американский лидер

По данным источников Bloomberg, Иран стал брать с некоторых коммерческих судов плату за безопасный проход Ормузского пролива. Некоторые корабли платят за преодоление транспортной артерии до двух миллионов долларов за рейс. Сборы взимаются в индивидуальном порядке и носят неформальный характер.