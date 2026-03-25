Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:28, 25 марта 2026

Шансы восстановить движение судов в Ормузском проливе в ближайшие недели оценили

Kalshi: Шансы восстановить движение в Ормузском проливе до 15 апреля равны 1 к 4
Вячеслав Агапов

Фото: Stringer / Reuters

Вероятность того, что танкерное движение в Ормузском проливе вернется к нормальному режиму до 15 апреля, оценивают в 25 процентов. Так шансы на восстановление логистики через одну из главных транспортных артерий в ближайшие недели оценивают на платформе Kalshi, сообщает CNBC.

В Kalshi называют нормой средний семидневный показатель прохода судов более 60 единиц. Вероятность, что к середине апреля удастся достичь этой цифры, оценивается в 1 к 4. К 1 июня шансы на восстановление растут уже более чем до 67, а к 1 июля — до 76 процентов. Некоторые игроки ставили, что к 1 апреля среднее количество транзитных кораблей в Ормузском проливе за семь дней превысит 10.

По мнению участников форума Polymarket, вероятность того, что движение в проливе нормализуется к концу апреля, составляет 39 процентов. Ранее в этом месяце этот показатель достигал почти 80 процентов.

Двумя днями ранее президент США Дональд Трамп понадеялся, что в рамках его плана по отсрочке атак на иранскую энергосистему на пять дней Ормузский пролив может быть вновь открыт «очень скоро». В противном случае , «мы просто продолжим бомбить их до потери пульса», пообещал американский лидер

По данным источников Bloomberg, Иран стал брать с некоторых коммерческих судов плату за безопасный проход Ормузского пролива. Некоторые корабли платят за преодоление транспортной артерии до двух миллионов долларов за рейс. Сборы взимаются в индивидуальном порядке и носят неформальный характер.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран ударил по американскому авианосцу «Авраам Линкольн»

    Появились подробности о нападении с ножом на девушку в день рождения

    Стало известно о смертельном ДТП с участием высокопоставленного российского чиновника

    Москвичам назвали срок исчезновения снега

    Названа причина искаженного представления Трампа о конфликте с Ираном

    Тренер сборной Мали рассказал о пропуске лидерами команды матча с Россией

    В Раде призвали готовиться к ударам Ирана по Украине

    Шансы восстановить движение судов в Ормузском проливе в ближайшие недели оценили

    Раскрыт простой способ визуально омолодиться на десяток лет без пластики

    В Южной Корее начали массовое производство истребителей KF-21

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok