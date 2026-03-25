Сообщение о невозможности получить загранпаспорт и закрытии границ России не подтвердилось

Данные о невозможности получить загранпаспорт и закрытии границ не подтвердились

В соцсетях распространилась информация, что получить загранпаспорт в России становится невозможно. Авторы вбросов сообщают, что россияне из всех крупных городов массово не могут оформить документ. Они добавляют, что таким образом государство готовится к объявлению мобилизации и закрытию границ 30 марта.

При этом информация о невозможности оформить загранпаспорт не в первый раз появляется в соцсетях за последний месяц. Так, 12 марта телеканал «360.ru» обратился в пресс-центр столичных «Госуслуг». Там заявили, что слухи о невозможности оформить загранпаспорт через МФЦ не соответствуют действительности, по крайней мере, для Москвы.

«Проблем никаких нет с выдачей паспортов. Никаких очередей или увеличенных дней ожидания. На нашей стороне все работает как обычно. Может, единичные случаи», — сообщили в пресс-центре.

По данным MSK1.RU, оформить загранпаспорт через «Госуслуги» у москвичей все же получается. При этом журналисты отметили, что миграционные отделы МВД Москвы действительно оказались загружены.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин рассказал «Ленте.ру», что высокая загруженность может быть связана со скорыми майским и летним туристическими сезонами, а также с тем, что с 20 января выезд детей до 14 лет из России без загранпаспорта стал полностью невозможен.

Статистика билетных продаж за рубеж показывает положительную динамику роста. Это подтверждение того, что путешествия в зарубежные страны не падают в объемах, а они без паспорта невозможны. Соответственно, мы не видим, что туристы из-за каких-либо ограничений с паспортами меняют свои планы Дмитрий Горин вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ)

Также специалист сообщил, что массовых обращений о невозможности оформить загранпаспорт союз не получал.

«Мы всегда советуем перед сезоном заранее делать паспорт. Минимальный срок его оформления — месяц. Эти сроки выдерживаются. Но надо закладывать срок с запасом. Иногда проверяют какое-то соответствие документов и так далее», — рекомендовал Горин.

Информация об объявлении мобилизации и закрытии границ 30 марта, вероятно, связана с традиционной датой весеннего призыва, который начнется 1 апреля, а также с закрытием границ 30 марта 2020 года во время COVID-19.

Слухи о якобы проведении мобилизации в России появляются регулярно, однако не подтверждаются. После завершения частичной мобилизации 28 октября 2022 года новой волны не было. Летом 2024 года президент России Владимир Путин объяснил, почему стране не нужна новая мобилизация. Глава государства указал, что нынешнего контингента было бы недостаточно, если бы Россия хотела просто максимально быстро достичь целей СВО, однако страна придерживается тактики выдавливания украинских сил в Донбассе. Новый заявлений российского лидера о необходимости мобилизации не было.

Информация о невозможности получить загранпаспорт и о закрытии границ не получила широкого распространения в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».