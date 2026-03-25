15:54, 25 марта 2026Россия

Получавший угрозы от главы «Ахмата» помощник Вассермана сообщил о нападении

Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Апти Алаудинов. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Роман Носиков — конфликтовавший с командиром спецназа «Ахмат» Апти Алаудиновым помощник депутата Госдумы Анатолия Вассермана — подвергся нападению. Об этом он сам сообщил в Telegram.

Как рассказал Носиков, его пригласили на интервью в проект «Аврора», однако вместо записи передачи началась драка с другим гостем.

«В общем, никакой эфир меня на «Аврора» не ждал. Меня туда настоятельно приглашали только с одной целью — чтобы подставить меня под кулаки Филатова. Что и произошло, к сожалению», — заявил он. Какой именно Филатов имеется в виду, Носиков не уточнил. О своем состоянии после нападения он не рассказал. Студия Аврора официально принесла Носикову извинения «за организацию эфира, не отвечающую требованиям безопасности».

Известно, что на эфиры «Авроры» неоднократно приглашали военкора RT Андрея Филатова.

Роман Носиков получал угрозы от Апти Алаудинова после того, как Вассерман написал главе «Ахмата» открытое письмо с призывом присмотреться к окружению и посодействовать «прекращению балагана». Тогда Алаудинов заявил, что у Вассермана есть депутатская неприкосновенность, но у его помощника ее нет, поэтому после новогодних праздников ему «воздадут по заслугам»

