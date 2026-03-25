Советский актер назвал преимущество Москвы перед Нью-Йорком и Парижем

Актер Герасимов: Москву от Нью-Йорка и Парижа отличает духовная атмосфера

Советский и российский актер, режиссер, художественный руководитель театра Сатиры Евгений Герасимов заявил, что у Москвы есть большое преимущество перед Нью-Йорком, Парижем и другими зарубежными мегаполисами. Он назвал его в интервью журналу «Москвич Mag».

Народный артист России отметил, что российскую столицу среди мировых мегаполисов выделяет духовная атмосфера и чистота на улицах. «Самое главное — человеческая духовная атмосфера. А еще нигде нет такого метро, как в нашем городе. Нигде нет таких чистых улиц, парков, библиотек, музеев», — убежден он. Герасимов также похвалил москвичей за традиционную преданность истории своего города, своим традициям и правилам, заложенным родителями-москвичами. По его мнению, эти качества отличают жителей столицы от жителей других городов.

