Галустян сравнил Москву с индийскими городами

Юморист Галустян заявил, что Москва и Мумбаи похожи

Юморист, актер и телеведущий Михаил Галустян сравнил Москву с городами Индии в интервью журналу StarHit.

По мнению артиста, который в прошлом году впервые побывал в Индии благодаря съемкам в кино, российская столица и Мумбаи похожи. «Я увидел разные города — Удайпур, Джодхпур, Мумбаи. В Мумбаи, как и в Москве, индустриально и современно, а в городах на границе с Пакистаном все попроще, каких-то вещей там нет», — поделился впечатлениями он.

Галустян отметил, что все люди, которых ему довелось встретить в Индии, были открытыми и приветливыми, и его это порадовало. Он добавил, что у него остались хорошие впечатления от поездки в эту страну.

Ранее политик и бизнес-тренер Ирина Хакамада заявила, что Москва напоминает ей Нью-Йорк.