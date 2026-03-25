Союзники пожаловались на США

21:27, 25 марта 2026

Politico: В Европе не поняли, чего от них хотят США в Ормузском проливе
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

В Европе до сих пор не понимают, каких мер от них хотят Соединенные Штаты Америки в вопросе разблокировки Ормузского пролива. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на европейских чиновников.

«Хотелось бы большей предсказуемости, большей ясности и большей стратегической дальновидности, и не только в этой ситуации», — пожаловался глава Минобороны Германии Борис Писториус.

Согласно информации Politico, США не передавали союзникам каких-либо официальных запросов о содействии техникой. Заявления Вашингтона сбивают с толку и по этой причине вопрос разблокировки судоходства в проливе зашел в тупик, говорится в материале.

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что война США против Ирана является катастрофической ошибкой и нарушением норм международного права.

