Союзники пожаловались на США

Politico: В Европе не поняли, чего от них хотят США в Ормузском проливе

В Европе до сих пор не понимают, каких мер от них хотят Соединенные Штаты Америки в вопросе разблокировки Ормузского пролива. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на европейских чиновников.

«Хотелось бы большей предсказуемости, большей ясности и большей стратегической дальновидности, и не только в этой ситуации», — пожаловался глава Минобороны Германии Борис Писториус.

Согласно информации Politico, США не передавали союзникам каких-либо официальных запросов о содействии техникой. Заявления Вашингтона сбивают с толку и по этой причине вопрос разблокировки судоходства в проливе зашел в тупик, говорится в материале.

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что война США против Ирана является катастрофической ошибкой и нарушением норм международного права.